தங்கம் விலை இன்று(மே 26) குறைவு! இன்றைய நிலவரம்!

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம் தொடர்பாக...

தங்கம் விலை - IANS

Updated On :26 மே 2026, 10:06 am IST

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ. 1,17,840-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச போர் பதற்றம், தங்கத்தின் மீதான இறக்குமதி வரி உயர்வு உள்ளிட்ட காரணங்களால் தங்கத்தின் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற இறக்கமாக இருந்து வருகிறது.

கடந்த மே 23-ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ.1,17,840-க்கு விற்பனையானது. தொடர்ந்து திங்கள்கிழமை விலை கிராமுக்கு ரூ. 50 உயர்ந்து ரூ.14,780-க்கும், சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்து ரூ. 1,18,240-க்கும் விற்பனையானது.

இந்த நிலையில், சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(மே 26) சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,840-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 50 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,730-க்கும் விற்பனையாகிறது.

வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 295-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.95 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

In Chennai, the price of ornamental gold rose by Rs. 400 per sovereign on Tuesday and is being sold at Rs. 1,17,840.

