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தமிழ்நாடு

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி விலை? ஜூலை 16 நிலவரம்!

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்துள்ளது தொடர்பாக...

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தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் - PTI

Updated On :16 ஜூலை 2026, 10:22 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை வியாழக்கிழமை (ஜூலை 16) சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்துள்ளது.

கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வந்த தங்கம் விலை புதன்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 240 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,440-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 30 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,180-க்கும் விற்பனையானது.

தங்கம் விலை குறைந்தது

இந்த நிலையில், வியாழக்கிழமை தங்கத்தின் விலை குறைந்துள்ளது. அதன்படி, சென்னையில் சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,200-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 30 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,150-க்கும் விற்பனையாகிறது

வெள்ளி விலை?

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 240-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Gold Rate in Chennai today prices of 916 kdm hallmark gold in 22 Carat...

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