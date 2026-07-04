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இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம்! (ஜூலை 4)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

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தங்கம் விலை

Updated On :4 ஜூலை 2026, 10:18 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,600 -க்கு விற்பனையாகிறது.

தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்த வாரத்தின் தொடக்கத்தில் தங்கம் விலை குறைந்தாலும் கடந்த சில நாள்களாக உயர்ந்து வருகிறது.

ஜூலை 1 ஆம் தேதி சவரனுக்கு ரூ. 400 உயர்ந்த நிலையில், ஜூலை 2 காலை சவரனுக்கு ரூ. 1,200 -ம் , மாலையில் மேலும் ரூ. 1,200 -ம் உயர்ந்தது. தொடர்ந்து நேற்றும் (ஜூலை 3) சவரனுக்கு ரூ. 1,200 உயர்ந்தது.

இதனால் கடந்த 3 நாள்களில் தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 4,000 உயர்ந்துள்ளது. ஜூன் 30 ஆம் தேதி தங்கம் விலை ரூ. 1,05,600 ஆக இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

இந்நிலையில் இன்று (ஜூலை 4) தங்கம் விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 13,700-க்கும் ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,600 -க்கும் விற்பனையாகிறது.

இதேபோன்று வெள்ளி விலையிலும் இன்று மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 260-க்கும் ஒரு கிலோ ரூ. 2,60,000 - க்கும் விற்பனையாகிறது.

Summary

Chennai live gold and silver rate today july 4

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