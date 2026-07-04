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தமிழ்நாடு

ஆளுநருடன் பாஜக நிர்வாகிகள் திடீர் சந்திப்பு!

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை தமிழக பாஜக நிர்வாகிகள் சந்தித்துப் பேசியது பற்றி...

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ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகர் | நயினார் நாகேந்திரன்

Updated On :4 ஜூலை 2026, 10:48 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

தமிழக ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை தமிழக பாஜக நிர்வாகிகள் சந்தித்துப் பேசியுள்ளனர்.

சென்னையில் கிண்டியில் உள்ள மக்கள் பவனில் ஆளுநர் ஆர்.வி. ஆர்லேகரை தமிழக பாஜக தலைவர் நயினார் நாகேந்திரன் இன்று (சனிக்கிழமை) சந்தித்துப் பேசியுள்ளார். பாஜக மேலிடப் பொறுப்பாளர் அரவிந்த் மேனனும் உடன் சென்றிருந்தார்.

முதல்வர் விஜய் தலைமையிலான தவெக அரசு பொறுப்பேற்றது முதல் தமிழகத்தில் சட்டம் - ஒழுங்கு சரியில்லை என்பது பற்றி ஆளுநரிடம் பேசியதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

அதேபோல, தமிழகத்தில் குதிரை பேரம் குற்றச்சாட்டு தொடர்பாகவும் அமைச்சர்களின் செயல்பாடுகள் குறித்தும் புகார் மனு அளித்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

மதுரையில் வைகை ஆற்றில் ஆளுநர் ஆய்வு மேற்கொண்டதற்கு தவெக அரசும் அமைச்சர்களும் நேற்று எதிர்ப்பு தெரிவித்திருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.

Summary

BJP Leader nainar nagendran meets TN governor RV Arlekar

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