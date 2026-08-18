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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.68 ஆக நிறைவு!

அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.68 ஆக நிறைவு.

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கோப்புப் படம்

Updated On :18 ஆகஸ்ட் 2026, 6:12 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மும்பை: கச்சா எண்ணெய் விலையேற்றம் மற்றும் மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் அரசியல் பதற்றங்கள் காரணமாக, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.68 ஆக நிறைவடைந்தது.

அமெரிக்கா-ஈரான் இடையிலான ஒப்பந்தத்தில் ஏற்பட்டுள்ள தாமதம், உயரும் கச்சா எண்ணெய் விலை மற்றும் டாலருக்குக் கிடைத்து வரும் பரவலான ஆதரவு உள்ளிட்டவையால், டாலர் - ரூபாய் வர்த்தகம் சற்று சரிவுப் போக்கைக் கொண்டிருப்பதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.68 என்ற நிலையில் வர்த்தகம் தொடங்கியது. பிறகான வர்த்தகத்தில், நாள் முழுவதும் ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.64 முதல் ரூ. 95.69 என்ற வரம்பிற்குள் வர்த்தகமானது. இறுதியில், அதன் முந்தைய நாள் நிலையை விட 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.68 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்று (திங்கள்கிழமை) டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 19 காசுகள் சரிந்து ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.61 ஆக நிறைவடைந்தது.

Summary

The rupee depreciated 7 paise to close at 95.68 against the US dollar on Tuesday.

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