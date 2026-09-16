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டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.95 ஆக நிறைவு!

அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.95 ஆக நிலைபெற்றது.

கோப்புப் படம்

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மும்பை: வெளிநாடுகளில் அமெரிக்க டாலரின் வலுவான மதிப்பு மற்றும் தொடர்ந்து வெளியேறி வரும் வெளிநாட்டு நிதி உள்ளிட்டவையால், ரூபாய் மதிப்பு தொடர்ந்து ஏழாவது நாளாக பலவீனமாக இருந்தது.

அமெரிக்க-ஈரான் மோதல் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்ந்தே காணப்பட்டாலும், உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தைகள் சாதகமாக இருந்ததால் ரூபாயின் சரிவு கட்டுப்படுத்தப்பட்டதாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.89 ஆக தொடங்கி, டாலருக்கு நிகராக ரூ. 95.85 முதல் ரூ. 95.98 என்ற நிலைக்கு சென்று, இறுதியில் டாலருக்கு நிகராக 7 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.95 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee stayed weak for the seventh consecutive session declining 7 paise to 95.95.

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