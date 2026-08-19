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வணிகம்

டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.76 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.76 ஆக நிலைபெற்றது.

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கோப்புப் படம்

Updated On :19 ஆகஸ்ட் 2026, 6:00 pm IST

தினமணி செய்திச் சேவை

மும்பை: மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்துள்ள பதற்றங்களுக்கு மத்தியிலும், உலகளாவிய கச்சா எண்ணெய் விலையில் ஏற்பட்ட கடுமையான உயர்வால், இந்திய பங்குச் சந்தை அச்சத்தில் முழ்கியது. இதன் காரணமாக, இன்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.76 ஆக நிலைபெற்றது.

உள்நாட்டுப் பங்குச் சந்தைகளில் ஏற்பட்ட கடுமையான சரிவானது, இந்திய ரூபாய் மீதான அழுத்தத்தை வெகுவாக ஏற்படுத்திய நிலையில், ரிசர்வ் வங்கியின் தலையீடு மற்றும் வெளிநாட்டு நிதி வரவுகள் ஆதரவளித்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.72 ஆக தொடங்கி, பிறகான வர்த்தகத்தில் ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.72 முதல் ரூ. 95.76 என்ற வரம்பில் வர்த்தகமானது. இறுதியில், முந்தைய நாள் முடிவிலிருந்து 2 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.76 ஆக நிலைபெற்றது.

நேற்றைய வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 13 காசுகள் சரிந்து ரூ. 95.74 ஆக இருந்தது.

Summary

The rupee fell 2 paise to close at 95.76 against the US dollar on Wednesday.

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