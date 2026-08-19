ரெடியா? அனிருத் பதிவால் ரசிகர்கள் உற்சாகம்!

நடிகர் ரஜினிகாந்த் நடித்த ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் முதல் பாடல் குறித்து அனிருத் பதிவிட்டுள்ளார்.
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கத்தில் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படம் உருவாகி வருகிறது. இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைப்பில் உருவாகும் படம் என்பதால் பாடல்கள் மற்றும் பின்னணி இசைகளின் மீது பெரிய ஆவல் எழுந்துள்ளது.
இப்படத்தின் முதல் பாடலை வருகிற ஆக. 21 ஆம் தேதி வெளியிட உள்ளதாகத் தயாரிப்பு நிறுவனம் அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
அனிருத் இசையமைக்கும் பாடல்கள் மிகப்பெரிய அளவில் ஹிட் அடித்து வருவதால் ரஜினி ரசிகரான அவர் இப்படத்திற்காக சிறப்பான பாடலைக் கொடுப்பார் என ரசிகர்கள் நம்பிக்கையுடன் உள்ளனர்.
இந்த நிலையில், இன்ஸ்டாகிராமில் அனிருத், ‘தயாரா?’ எனக் கேட்டு செண்டை மேளம் இசைக்கருவியைப் பதிவிட்டுள்ளார். இதனால், முதல் பாடல் கேரள செண்டை இசையுடன் கூடிய பாடலாக இருக்கலாம் ஊகிக்கப்பட்டுள்ளது. பேட்ட திரைப்படத்திலும் மேள இசையுடன் கூடிய முதல் பாடல் இருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.
Anirudh has posted about the first song from the movie Jailer 2, starring actor Rajinikanth.
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