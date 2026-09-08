டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 28 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.84 ஆக நிறைவு!
இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 28 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.84 ஆக நிலைபெற்றது.
கோப்புப் படம்
மும்பை: மேற்கு ஆசியாவில் நிலவும் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் பிரென்ட் கச்சா எண்ணெய், பீப்பாய் ஒன்றுக்கு 1.45 சதவீதம் உயர்ந்து 99 டாலரை நெருங்குவது ஆகிய உயர்வுகள் முதலீட்டாளர்களின் கடுமையாக பாதித்ததால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு 28 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.84 ஆக நிலைபெற்றது.
ஏமன் - ஹவுதிகளால் அராம்கோ நிறுவனத்தின் ஆலைகள் மீது நடத்தப்பட்ட தாக்குதல்களுக்கு மத்தியில் கச்சா எண்ணெய் விலை மீண்டும் உயர்ந்ததால், இந்திய ரூபாய் சரிந்ததாக அந்நிய செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.
மேற்கு ஆசியாவில் அதிகரித்து வரும் அரசியல் பதற்றங்கள் மற்றும் உள்நாட்டுப் பங்குகளில் நிலவிய பலவீனமான போக்கு ஆகியவை ரூபாயின் வீழ்ச்சிக்கு வெகுவாக வித்திட்டது.
வங்கிகளுக்கு இடையேயான அந்நிய செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 94.49 ஆக தொடங்கி, பிறகு அதிகபட்சமாக ரூ. 94.49 ஆகவும், குறைந்தபட்சமாக ரூ. 94.89 ஐ எட்டியது. இறுதியில், நேற்றைய வர்த்தக நாள் முடிவிலிருந்து 28 காசுகள் சரிந்து ரூ. 94.84 ஆக நிலைபெற்றது.
Summary
The rupee fell 28 paise to close at 94.84 against the American currency on Tuesday.
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