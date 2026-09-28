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டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 28 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.03 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 28 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.03 ஆக நிலைபெற்றது.

கோப்புப் படம்

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மும்பை: ஈரான் முன்வைத்த ஒப்பந்த முன்மொழிவை அமெரிக்கா நிராகரித்ததைத் தொடர்ந்து, ஹோர்முஸ் நீரிணை மீண்டும் திறக்கப்படும் என்ற நம்பிக்கை முடங்கியதால், இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 28 காசுகள் சரிந்து ரூ. 96.03 ஆக நிலைபெற்றது.

அமெரிக்காவுக்கும் ஈரானுக்கும் இடையிலான முட்டுக்கட்டை நிலை தொடர்வதால் உலகளாவிய முதலீட்டுச் சூழல் மோசமடைந்துள்ளதாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 95.89 என்ற சரிவு நிலையுடன் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, வர்த்தகத்தின் போது மேலும் சரிந்து, முந்தைய நாள் முடிவை விட 28 காசுகள் குறைந்து ரூ. 96.03 ஆக நிலைபெற்றது.

வெள்ளிக்கிழமையன்று, டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 24 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.75 ஆக இருந்தது.

Summary

The rupee depreciated 28 paise to close at 96.03 against the US dollar on Monday.

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