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ஆசிய விளையாட்டில் வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு ரூ. 1.33 கோடி வழங்கிய குஜராத் அரசு!மேடை நாகரிகம் கருதியே ஜெம் வீரமணி குறித்து பேசினேன்: அமைச்சர் லோகேஷ் தமிழ்ச்செல்வன் விளக்கம்மதுரையில் புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை முதல்வர் விஜய் திறந்துவைத்தார்!பி.டி. அரசகுமார் மீதான குண்டர் சட்டம் ரத்து! மதுரையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் தொடக்கிவைத்தார்!ஒரு ஓட்டில் தோல்வி: திமுக முன்னாள் அமைச்சர் பெரியகருப்பன் மனு நிராகரிப்பு

ஆசிய விளையாட்டில் வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு ரூ. 1.33 கோடி வழங்கிய குஜராத் அரசு!

ஆசிய விளையாட்டில் 2 பதக்கங்கள் வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு குஜராத் அரசு ரூ. 1.33 கோடி வழங்கியது குறித்து...

Gujarat Deputy Chief Minister Harsh Sanghavi with Ilavenil Valarivan.

இளவேனில் வாலறிவனுடன் குஜராத் துணை முதல்வர் ஹர்ஷ் சங்கவி. - படம் - பிடிஐ

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ஆசிய விளையாட்டில் 2 வெள்ளி பதக்கங்கள் வென்ற இளவேனில் வாலறிவனுக்கு குஜராத் அரசு திங்கள்கிழமை (செப். 28) ரூ. 1.33 கோடி வழங்கி கௌரவித்துள்ளது.

ஜப்பானில் நடைபெற்று வரும் ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளின் மகளிர் 10 மீட்டர் ஏர் ரைபிள் தனிநபர் பிரிவு மற்றும் அணிப் பிரிவு என இரண்டிலும் இளவேனில் வாலறிவன் வெள்ளிப் பதக்கங்களை வென்று அசத்தியுள்ளார்.

தமிழகத்தின் கடலூரில் பிறந்த இளவேனில் வாலறிவன் தனது சிறுவயது முதலே குஜராத்தில் வளர்ந்து, அம்மாநிலத்தின் விளையாட்டுத் திட்டங்களின் மூலம் தேசிய அளவிலான வீராங்கனையாக உருவெடுத்துள்ளார்.

இதைத்தொடர்ந்து, ஆசிய விளையாட்டில் 2 பதக்கங்கள் வென்றதால் அவரது திறமையைப் பாராட்டி, விளையாட்டுத் திறமையாளர் விருதுத் திட்டத்தின் கீழ் ரூ.1.33 கோடிக்கான காசோலையை குஜராத் துணை முதல்வர் ஹர்ஷ் சங்கவி, இளவேனில் வாலறிவனுக்கு இன்று வழங்கினார்.

குஜராத் மாநிலத்தின் DLSS திட்டத்தின் கீழ் சன்ஸ்கர்தாமில் கல்வி பயின்ற இளவேனில், டோக்கியோ 2020 மற்றும் பாரிஸ் 2024 ஒலிம்பிக் போட்டிகளில் இந்தியாவைப் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தியதோடு, சர்வதேசப் போட்டிகளில் பல பதக்கங்களையும் வென்றுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.

ரூ. 1.33 கோடிக்கான காசோலையை வழங்கியபோது...

ரூ. 1.33 கோடிக்கான காசோலையை வழங்கியபோது... - படம் - பிடிஐ

Summary

The Gujarat government honored Elavenil Valarivan on Monday (Sept. 28) by awarding her ₹1.33 crore for winning two silver medals at the Asian Games.

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