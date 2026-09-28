புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகம்! முதல்வர் விஜய் திறந்துவைத்தார்!
மதுரையில் ரூ. 10 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்துவைத்தது பற்றி...
னரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று திறந்துவைத்தார். - DIPR
மதுரையில் ரூ. 10 கோடியில் புனரமைக்கப்பட்ட காந்தி அருங்காட்சியகத்தை முதல்வர் விஜய் இன்று (செப். 28) திறந்துவைத்தார்.
மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை தொடக்கிவைத்த முதல்வர் விஜய், அங்கிருந்து காந்தி அருங்காட்சியகத்துக்கு சாலை வலம் மேற்கொண்டார். செல்லும் வழியில் மக்கள் அவருக்கு உற்சாக வரவேற்பு கொடுத்தனர்.
பின்னர், காந்தி அருங்காட்சியகம் வந்த அவர், காந்தி சிலைக்கு மாலை அணிவித்து மரியாதை செலுத்தினார்.
இதையடுத்து ரூ. 10.25 கோடி மதிப்பீட்டில் நவீன முறையில் புனரமைக்கப்பட்டுள்ள காந்தி அருங்காட்சியகத்தை முதல்வர் விஜய் திறந்துவைத்தார்.
சுதந்திரப் போராட்ட வரலாறு, மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாறு, காந்தியின் தமிழகப் பயணம் உள்ளிட்ட தகவல்கள், நவீன டிஜிட்டல் மற்றும் தொடுதிரை தொழில்நுட்பங்கள் மூலம் அறிந்து கொள்ளும் வகையில் உருவாக்கப்பட்டுள்ள புதிய காட்சியமைப்புகளை முதல்வர் விஜய் பார்வையிட்டார். பின்னர் காந்தி குறித்த காணொலியை பார்வையிட்டார்.
காந்தி அருங்காட்சியகத்தில் வெளியில் காத்திருந்தவர்களுடன் செல்ஃபி எடுத்துக்கொண்டார்.
சுமார் இரண்டரை ஆண்டுகளாக மேற்கொள்ளப்பட்ட புனரமைப்புப் பணிகள் நிறைவடைந்துள்ள நிலையில், இன்று முதல் அருங்காட்சியகம் மீண்டும் பொதுமக்கள் பார்வைக்காக திறக்கப்பட்டுள்ளது.
Summary
Chief Minister Vijay inaugurates Renovated Gandhi Museum in madurai
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