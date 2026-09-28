மதுரை புறப்பட்டார் முதல்வர் விஜய்! செய்திகள் - நேரலை
முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய்யின் இன்றைய மதுரை பயணச் செய்திகளை உடனக்குடன் அறிய தினமணியுடன் இணைந்திருங்கள்...
தமிழக முதல்வர் விஜய் (கோப்புப்படம்) - dipr
மதுரை புறப்பட்டார் விஜய்
இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக முதல்வா் விஜய், இன்று காலை 10 மணி அளவில் சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரைக்கு புறப்பட்டார்.
மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை வலமாக அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு வருகிறாா். தொடா்ந்து, மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் பகல் 12 மணியளவில் நடைபெற உள்ள நிகழ்வில் முதல்வா் விஜய் பங்கேற்று, முதல்கட்டமாக 30 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை அணிவித்து, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தைத் தொடங்கிவைக்கிறாா்.
மீனாட்சி கோயிலில் தரிசனம்
மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலுக்கு மாலை 4.30 மணி அளவில் செல்லும் முதல்வர் விஜய், சாமி தரிசனம் செய்யவுள்ளார்.
காந்தி அருங்காட்சியகம் திறப்பு
ரூ.10.25 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை முதல்வா் திறந்துவைக்கிறாா். பின்னா், இந்த அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள காந்தியின் ரத்தம் தோய்ந்த ஆடைகள், அவா் பயன்படுத்திய பொருள்களைப் பாா்வையிடுகிறாா்.
ஒரு கிராம் மோதிரம்
தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அரசு சாா்பில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் இன்று முதல் தொடங்குகிறது.
2026-ஆம் ஆண்டு, ஜூன் 22-ஆம் தேதி முதல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படவுள்ளது.
இந்தத் திட்டத்துக்காக தமிழக அரசு ஆண்டுக்கு ரூ. 755.83 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. முதல்கட்டமாக 1.28 லட்சம் தங்க மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்
தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் மதுரையில் இன்று (செப். 28) தொடங்கி வைக்கிறாா்.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.