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மதுரை புறப்பட்டார் முதல்வர் விஜய்! செய்திகள் - நேரலை

முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய்யின் இன்றைய மதுரை பயணச் செய்திகளை உடனக்குடன் அறிய தினமணியுடன் இணைந்திருங்கள்...

தமிழக முதல்வர் விஜய்

தமிழக முதல்வர் விஜய் (கோப்புப்படம்) - dipr

Published On :
4:37 am, 28 செப்டம்பர் 2026

மதுரை புறப்பட்டார் விஜய்

இந்த நிகழ்வில் பங்கேற்பதற்காக தமிழக முதல்வா் விஜய், இன்று காலை 10 மணி அளவில் சென்னையிலிருந்து தனி விமானம் மூலம் மதுரைக்கு புறப்பட்டார்.

மதுரை விமான நிலையத்திலிருந்து சாலை வலமாக அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு வருகிறாா். தொடா்ந்து, மருத்துவமனை வளாகத்தில் உள்ள கூட்டரங்கில் பகல் 12 மணியளவில் நடைபெற உள்ள நிகழ்வில் முதல்வா் விஜய் பங்கேற்று, முதல்கட்டமாக 30 குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரங்களை அணிவித்து, தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தைத் தொடங்கிவைக்கிறாா்.

4:37 am, 28 செப்டம்பர் 2026

மீனாட்சி கோயிலில் தரிசனம்

மதுரை மீனாட்சி சுந்தரேசுவரா் கோயிலுக்கு மாலை 4.30 மணி அளவில் செல்லும் முதல்வர் விஜய், சாமி தரிசனம் செய்யவுள்ளார்.

4:37 am, 28 செப்டம்பர் 2026

காந்தி அருங்காட்சியகம் திறப்பு

ரூ.10.25 கோடியில் புதுப்பிக்கப்பட்ட மதுரை காந்தி நினைவு அருங்காட்சியகத்தை முதல்வா் திறந்துவைக்கிறாா். பின்னா், இந்த அருங்காட்சியகத்தில் உள்ள காந்தியின் ரத்தம் தோய்ந்த ஆடைகள், அவா் பயன்படுத்திய பொருள்களைப் பாா்வையிடுகிறாா்.

4:37 am, 28 செப்டம்பர் 2026

ஒரு கிராம் மோதிரம்

தமிழகத்தில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு அரசு சாா்பில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் இன்று முதல் தொடங்குகிறது.

2026-ஆம் ஆண்டு, ஜூன் 22-ஆம் தேதி முதல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு இந்தத் திட்டத்தின் கீழ் தங்க மோதிரம் வழங்கப்படவுள்ளது.

இந்தத் திட்டத்துக்காக தமிழக அரசு ஆண்டுக்கு ரூ. 755.83 கோடி நிதி ஒதுக்கீடு செய்துள்ளது. முதல்கட்டமாக 1.28 லட்சம் தங்க மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டன.

4:37 am, 28 செப்டம்பர் 2026

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்

தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை முதல்வா் ச. ஜோசப் விஜய் மதுரையில் இன்று (செப். 28) தொடங்கி வைக்கிறாா்.

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