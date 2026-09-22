முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கும் தங்க மோதிர திட்ட தொடக்க விழா: உசிலம்பட்டியில் இருந்து மாற்றம்!
முதல்வர் விஜய் பங்கேற்கும் தங்க மோதிர திட்டத்தின் தொடக்க விழா உசிலம்பட்டியில் இருந்து மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
குழந்தைகளுடன் முதல்வர் விஜய். - CMOTamilnadu
தமிழக அரசின் தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்ட தொடக்க விழா மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு தங்க மோதிரம் வழங்கும் ‘தாய்மாமன் தங்க மோதிரம்’ திட்டத்தை முதல்வர் விஜய் கடந்த ஜூன் மாதத்தில் அறிவித்திருந்தார்.
மறைந்த முன்னாள் முதல்வர் அண்ணாவின் பிறந்த நாளான செப். 15-ஆம் தேதி இத்திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றும், இதற்காக ஆண்டுதோறும் ரூ.755.83 கோடி நிதி ஒதுக்கப்படும் என்றும் முதல்வர் விஜய் அறிவித்திருந்தார்.
இந்தத் திட்டத்தில் அரசு மருத்துவமனைகள், ஆரம்ப சுகாதார நிலையங்களில் முதல்வர் விஜய்யின் பிறந்த நாளான கடந்த ஜூன் 22-ஆம் தேதி முதல் பிறந்த குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் தங்க மோதிரம் அளிக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருந்தது.
முதலில் இந்தத் திட்டம் அண்ணா பிறந்த நாளான செப்.15 ஆம் தேதி தொடங்குவதாக அறிவிக்கப்பட்டு, அதன் பின்னர் செப்.28-ல் தொடங்கும் என கூறப்பட்டது.
இந்த நிலையில், மதுரை மாவட்டம் உசிலம்பட்டி அரசு மருத்துவமனையில் தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம் தொடங்கப்படும் என்றும் எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில், பாதுகாப்பு காரணங்களுக்காக இந்த விழா, மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனைக்கு மாற்றப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.
மதுரை அரசு மருத்துவமனைக்கு செப். 28 ஆம் தேதி முதல்வர் விஜய் வருவதையொட்டி முன்னேற்பாட்டுப் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.
இதன்படி மதுரை மாவட்டத்தில் தற்போதுவரை 6,500 குழந்தைகள் தங்க மோதிரம் பெறும் பட்டியலில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
குழந்தைகளுக்கு வழங்குவதற்கான மோதிரங்கள் மதுரை அரசு ராஜாஜி மருத்துவமனை, திருமங்கலம், உசிலம்பட்டி, மேலூர் அரசு மருத்துவமனைகளில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
முதற்கட்டமாக தாய்மாமன் தங்கமோதிரத் திட்டத்தைத் தொடங்கி வைக்கும் முதல்வர் விஜய், அன்றைய தினத்தில் பிறக்கும் 50 குழந்தைகளுக்கு தங்கம் மோதிரம் வழங்குவார் என்றும் எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
Summary
Reports indicate that the launch event for the Tamil Nadu government's 'Thaimaman Thanga Mothiram' scheme has been shifted to the Government Rajaji Hospital in Madurai.
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