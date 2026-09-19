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தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டம்: செப். 28-இல் முதல்வா் தொடங்கி வைக்கிறாா்: 1.28 லட்சம் மோதிரங்கள் கொள்முதல்

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை வரும் செப். 28-ஆம் தேதி முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறாா். முதல்கட்டமாக 1,28,000 மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்

தாய்மாமன் தங்க மோதிர திட்டம்

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தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டத்தை வரும் செப். 28-ஆம் தேதி முதல்வா் ஜோசப் விஜய் தொடங்கி வைக்கிறாா். முதல்கட்டமாக 1,28,000 மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இதுதொடா்பாக தமிழக அரசு வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு: அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு ஒரு கிராம் மோதிரம் வழங்கும் இந்தத் திட்டம் தொடா்பாக கடந்த ஜூன் 23-ஆம் தேதி அரசாணை வெளியிடப்பட்டது.

தமிழ்நாட்டில் ஆண்டுதோறும் 7.80 லட்சம் குழந்தைகள் பிறக்கின்றன. இவற்றில் 4.20 லட்சம் பிரசவங்கள் (53 %) அரசு மருத்துவமனைகளில் நிகழ்கின்றன. இதன்மூலம், பாதுகாப்பான பிரசவம் மற்றும் ஆரோக்கியமான குழந்தைகளின் பிறப்பை உறுதி செய்வதில் பொது சுகாதார அமைப்பு முக்கியப் பங்கு வகிக்கிறது.

அரசு மருத்துவமனைகளில் பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு வழங்கப்படும் மோதிரத்தில் தனித்துவமான வரிசை எண்ணும், சேதப்படுத்த முடியாத பாதுகாப்புப் பெட்டகமும் வழங்கப்படும். இந்தத் திட்டத்துக்காக முதல் தவணையாக 1,28,000 தங்க மோதிரங்கள் கொள்முதல் செய்யப்பட்டுள்ளன.

இந்தத் திட்டத்தை முதல்வா் வரும் செப்.28-ஆம் தேதி தொடங்கி வைக்க உள்ளாா். அரசு மருத்துவமனைகளில் கடந்த ஜூன் 22 முதல், செப்.28-ஆம் தேதி வரை பிறக்கும் குழந்தைகளுக்கு 107 மையங்களில் தினமும் 100 குழந்தைகள் வீதம் செப்.28-ஆம் தேதி முதல் தங்க மோதிரம் வழங்க ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

மேலும், இந்தத் திட்டம் தொடக்கப்பட்ட தினத்திலிருந்து அரசு மருத்துவமனையிலிருந்து பிறந்த குழந்தைகள் வீடு திரும்பும்போது தங்க மோதிரம் வழங்கப்படும்.

இந்தத் திட்டம், அரசு மருத்துவ சேவைகளில் மக்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிப்பதோடு, மருத்துவமனைகளில் பாதுகாப்பான பிரசவ முறையை ஊக்குவிப்பதாகவும், தாய்-சேய் நலப் பாதுகாப்பை வலுப்படுத்துவதாகவும், குழந்தை நலனில் அரசின் உறுதிப்பாட்டை வெளிப்படுத்துவதாகவும் அமையும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டச் செயலாக்கம் தொடா்பாக முதல்வா் விஜய் தலைமைச் செயலகத்தில் ஆய்வு மேற்கொண்டாா்.

இந்தக் கூட்டத்தில், மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை அமைச்சா் அருண்ராஜ், தலைமைச் செயலா் மு. சாய்குமாா், காவல் துறை தலைமை இயக்குநா் மகேஷ் குமாா் அகா்வால், மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறைச் செயலா் தாரேஸ் அகமது, தேசிய நலவாழ்வுக் குழும இயக்குநா் அனீஷ் சேகா், நகராட்சி நிா்வாக இயக்குநா் மதுசூதன் ரெட்டி, தமிழ்நாடு சுகாதாரத் திட்ட இயக்குநா் எஸ்.உமா, சென்னை மாநகராட்சி ஆணையா் ஜி.எஸ்.சமீரன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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