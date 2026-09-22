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டாலருக்கு நிகரான ரூபாய் மதிப்பு 20 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.58 ஆக நிறைவு!

இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 20 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.58 ஆக நிலைபெற்றது.

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மும்பை: உலகளாவிய சூழலில், அமெரிக்கா-ஈரான் மோதலைத் தீர்க்க பேச்சுவார்த்தைகள் நடைபெறலாம் என்ற எதிர்பார்ப்பாலும் கச்சா எண்ணெய் விலை கணிசமாகக் குறைந்தது. இதன் விளைவாக, இன்றைய அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகத்தில் டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 20 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.58 ஆக நிலைபெற்றது.

துறைமுக மீதான முற்றுகையை அமெரிக்கா நீக்கி, அப்பகுதியில் உள்ள ராணுவ அழுத்தத்தைக் குறைத்தால், ஏழு நாட்களுக்குள் ஹோர்முஸ் நீரிணை ஈரான் திறந்துவிடும் என்ற தகவல்கள் வெளியானதைத் தொடர்ந்து, கச்சா எண்ணெய் விலை சரிந்ததாக அந்நியச் செலாவணி வர்த்தகர்கள் தெரிவித்தனர்.

வங்கிகளுக்கு இடையிலான அந்நியச் செலாவணி சந்தையில், டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.75 என்ற அளவில் வர்த்தகத்தைத் தொடங்கி, பிறகு வலுவடைந்து, வர்த்தகத்தின் இடையே ரூ. 95.55 என்ற நிலையை எட்டியது. வர்த்தக முடிவில், ரூபாயின் மதிப்பு ரூ. 95.58 ஆக நிலைபெற்றது. இது அதன் முந்தைய நாள் வர்த்தக முடிவை விட 20 காசுகள் அதிகமாகும்.

முன்னதாக நேற்று டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 18 காசுகள் உயர்ந்து ரூபாய் மதிப்பு ரூ. 95.78 ஆக நிலைபெற்றது.

Summary

The rupee appreciated 20 paise to close at 95.58 against US dollar on Tuesday.

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