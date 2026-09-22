The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
காமராஜர் காலை உணவுத் திட்டம்: முதல்வர் விஜய் தொடங்கி வைத்தார்!பொன்னேரியில் மருத்துவமனை ஊழியரை பெட்ரோல் ஊற்றி கொல்ல முயன்றவர் சுட்டுப்பிடிப்புமேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்களில் மழை வாய்ப்பு2027 மாா்ச்-க்குள் 1 லட்சம் வீடுகளில் மேற்கூரை சூரியசக்தி மின்சாரம்: நிர்மல்குமாா்தனியாா் பேருந்து கட்டண உயா்வு: தமிழக அரசு அறிக்கை தாக்கல் செய்ய உத்தரவு

தொடர் சரிவில் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம் (செப். 22)

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி விலை நிலவரம் தொடர்பாக...

gold and silver rate today

தங்கம், வெள்ளி விலை - IANS

Published On :

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (செப். 22) சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்துள்ளது.

மேற்காசிய போர் பதற்றம், சர்வதேச சந்தையில் அமெரிக்க டாலரின் மதிப்பு, உலகளாவிய பொருளாதாரக் காரணிகள் உள்ளிட்டவற்றின் காரணமாக தங்கத்தின் விலை உயர்ந்து வருகிறது.

எனினும் இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான நேற்று (திங்கள்) சவரனுக்கு ரூ. 120 குறைந்த நிலையில் இன்றும் தங்கம் விலை சற்று குறைந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று சவரனுக்கு ரூ. 680 குறைந்து ரூ. 1,13,480 -க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. கிராமுக்கு ரூ. 85 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,185-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

வெள்ளி விலையும் இன்று குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 5 குறைந்து ரூ. 255 -க்கும் ஒரு கிலோ கட்டி வெள்ளி ரூ. 2.55 லட்சத்துக்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

Summary

Today gold and silver rate in chennai and tamilnadu

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தங்கம் விலை குறைவு! எவ்வளவு?

தங்கம் விலை குறைவு! எவ்வளவு?

தங்கம் விலை குறைந்தது! எவ்வளவு? இன்றைய நிலவரம் (செப். 15)

தங்கம் விலை குறைந்தது! எவ்வளவு? இன்றைய நிலவரம் (செப். 15)

தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு? இன்றைய நிலவரம் (செப். 10)

தங்கம் விலை உயர்ந்தது! எவ்வளவு? இன்றைய நிலவரம் (செப். 10)

தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (செப். 3)

தங்கம் விலை அதிரடியாக உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (செப். 3)

விடியோக்கள்

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

ஜெயிலர்-2 வித்யா பாலன் அறிமுக விடியோ!

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்

திமுகவைத் திட்டாமல் தவெக அரசின் சாதனைகளை சொல்லி பிரசாரம் பண்ணுங்க! - பரந்தாமன்