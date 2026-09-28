ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறை குறைந்த தங்கம் விலை!
தங்கத்தின் விலை இன்று ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறையாகக் குறைந்துள்ளது குறித்து...
தங்கம் விலை நிலவரம் - ANI
வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று (செப். 28) தங்கம், வெள்ளி விலை ஒரே நாளில் இரண்டாவது முறையாகக் குறைந்துள்ளது.
மத்திய கிழக்கில் நிலவும் போர்ச்சூழலுக்கு மத்தியிலும் கடந்த சில நாள்களாக தங்கத்தின் விலை குறைந்து வருகிறது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று காலை சவரனுக்கு ரூ.1,880 குறைந்து ரூ.1,10,120-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது. அதேபோல, கிராமுக்கு ரூ.235 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ.13,765-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
இதைத்தொடர்ந்து, மாலை சவரனுக்கு மேலும் ரூ. 800 குறைந்து, ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை ஒரு சவரன் ரூ.1,09,320-க்கும் ஒரு கிராம் ரூ.13,665-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலை கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்து ஒரு கிலோ ரூ. 2,45,000-க்கும் ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Summary
Today (Sept. 28), the first day of the week, the prices of gold and silver have dropped for the second time in a single day.
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