தங்கம் விலை குறைந்தது! எவ்வளவு? (செப். 14)
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம் தொடர்பாக....
தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை திங்கள்கிழமை காலை சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சர்வதேச அளவில் நிலவும் போர்ப் பதற்றம் காரணமாக உலக நாடுகள் அதிகளவில் தங்கத்தில் முதலீடுகளை செய்யத் தொடங்கியுள்ளனர். இதனால், தங்கத்தின் விலை சரமாரியாக உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் கடந்த சில நாள்களாக ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வரும் தங்கம் விலை கடந்த வாரத்தின் இறுதி நாளான சனிக்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 200 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 113,360-க்கு விற்பனையானது.
இன்றைய தங்கம் நிலவரம்
இந்த நிலையில், வாரத்தின் முதல் வர்த்தக நாளான இன்று (செப். 14) கிராமுக்கு ரூ. 45 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,125-க்கும் சவரனுக்கு ரூ. 360 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 113,000-க்கும் விற்பனையாகிறது.
இன்றைய வெள்ளி நிலவரம்
வெள்ளி விலை மாற்றமின்றி கிராம் ரூ. 250, கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ.2,50,000-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
Summary
Today's Gold and silver price rate in Chennai, TamilNadu
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.