ஜூன் 17: தங்கம் விலை குறைந்தது! வெள்ளி விலை?

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 17) சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்துள்ளது.
சர்வதேச காரணங்களால் கடந்த சில நாள்களாக தங்கம் விலை தொடர்ந்து ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது.
இந்த வாரத்தில் திங்கள்கிழமை தங்கம் விலை சவரனுக்கு ரூ. 1,680 உயர்ந்து ரூ. 1,12,560-க்கும் விற்பனையானது.
நேற்று (செவ்வாய்க்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 80 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,480-க்கு விற்பனை செய்யப்பட்டது.
தொடர்ந்து இன்று(ஜூன் 17, புதன்கிழமை) தங்கம் விலை குறைந்துள்ளது. சவரனுக்கு ரூ. 240 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,12,240-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 30 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,030-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
வெள்ளி விலையில் இன்று மாற்றமில்லை. கிராம் ரூ. 275-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.70 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Chennai gold and silver rate today june 17
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