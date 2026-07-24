தங்கம், வெள்ளி விலை அதிரடியாக சரிவு! எவ்வளவு தெரியுமா? (ஜூலை 24)

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 24) சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்த வாரத்தில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்து வந்த நிலையில் இன்று குறைந்துள்ளது.
இந்த வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்த நிலையில், செவ்வாய்க்கிழமை ரூ. 560, புதன்கிழமை ரூ. 1,680, வியாழக்கிழமை ரூ. 560 என உயர்ந்தது.
4 நாள்களுக்குப் பிறகு இன்று தங்கம் விலை அதிரடியாக குறைந்துள்ளது.
அதன்படி இன்று (ஜூலை 24, வெள்ளிக்கிழமை) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 2,160 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,05,840 -க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 270 குறைந்து ரூ. 13,230 - க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல் வெள்ளி விலை இன்று கிலோவுக்கு ரூ. 5,000 குறைந்துள்ளது. ஒரு கிராம் ரூ. 240 -க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.40 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Chennai live gold and silver rate today july 24
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