தொடர்ந்து உயரும் தங்கம் விலை! இன்றைய நிலவரம் (ஜூலை 23)

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று (ஜூலை 22) சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் தங்கம் விலை கடந்த சில வாரங்களாக ஏற்ற, இறக்கத்தில் இருந்து வருகிறது. இந்த வாரத்தில் தங்கம் விலை தொடர்ந்து உயர்ந்த வண்ணம் உள்ளது.
வாரத்தின் முதல் நாளான திங்கள்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்த நிலையில் செவ்வாய்க்கிழமை சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்தது.
தொடர்ந்து நேற்று (புதன்கிழமை) சவரனுக்கு ரூ. 1,680 உயர்ந்த நிலையில் 4 ஆவது நாளாக இன்றும் (ஜூலை 23, வியாழக்கிழமை) தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ளது.
சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 560 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,08,000 -க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 70 உயர்ந்து ரூ. 13,500-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
அதேபோல், வெள்ளி விலையில் மாற்றமில்லை. ஒரு கிராம் ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ (கட்டி வெள்ளி) ரூ. 2.45 லட்சத்துக்கும் விற்பனையாகிறது.
Summary
Chennai live gold and silver rate today (July 23)
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