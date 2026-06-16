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ஓடிடியில் வெளியான யோகி பாபுவின் கெணத்த காணோம்!

யோகி பாபுவின் கெணத்த காணோம் திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக...

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Updated On :16 ஜூன் 2026, 9:28 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் யோகி பாபுவின் கெணத்த காணோம் திரைப்படம் ஓடிடி தளத்தில் இன்று(ஜூன் 16) வெளியாகியுள்ளது.

ஒரு கிடாயின் கருணை மனு, சத்திய சோதனை ஆகிய திரைப்படங்களை இயக்கி கவனம் பெற்றவர் இயக்குநர் சுரேஷ் சங்கையா. இவர், கல்லீரல் செயலிழப்பால் உடல்நலம் பாதிக்கப்பட்டு 2024-ல் உயிரிழந்தார்.

இறப்புக்கு முன், நடிகர் யோகி பாபுவை வைத்து ‘கெணத்த காணோம்’ என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி வந்தார்.

இந்தப் படத்தில் யோகி பாபு, கோயில் பூசாரியாக நடித்துள்ளார். மேலும் லவ்லின் சந்திரசேகர், ரைச்சல் ரபேக்கா, ஜார்ஜ் மரியம், கவிதா பாரதி ஆகியோர் முக்கிய பாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.

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நிவாஸ் கே பிரசன்னா இசையமைப்பில் உருவான இந்தப் படம், கடந்த மார்ச் 13 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகி கலவையான விமர்சனங்களைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், 3 மாதங்களுக்குப் பிறகு கெணத்த காணோம் திரைப்படம், இன்று ஜியோ ஹாட் ஸ்டார் ஓடிடி தளத்தில் வெளியாகி ரசிகர்களின் கவனத்தை ஈர்த்து வருகிறது.

Summary

Actor Yogi Babu's film Kenathai Kaanom has been released on an OTT platform today (June 16).

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