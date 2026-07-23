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செய்திகள்

யோகி பாபு பிறந்த நாள்... ஆர்டினரி மேன் சிறப்பு போஸ்டர்!

யோகி பாபு நடிக்கும் ஆர்டினர் மேன் திரைப்படத்தின் போஸ்டர்....

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நடிகர் யோகி பாபு

Updated On :23 ஜூலை 2026, 3:59 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் யோகி பாபு பிறந்த நாளை முன்னிட்டு ஆன் ஆர்டினரி மேன் திரைப்படத்தின் புதிய போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.

“ஆன் ஆர்டினரி மேன்” எனும் திரைப்படத்தின் மூலம் நடிகர் ரவி மோகன் இயக்குநராக அறிமுகமாகிறார். இவரே தயாரிக்கும் இந்தப் புதிய படத்தில், நடிகர் யோகி பாபு நாயகனாக நடிக்கிறார்.

இந்த நிலையில், நடிகர் யோகி பாபுவின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு, “ஆன் ஆர்டினரி மேன்” திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.

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முன்னதாக, நடிகர் ரவி மோகனின் தயாரிப்பில் “ப்ரோ கோட்” எனும் மற்றொரு படம் உருவாகி வருகிறது. இப்படத்தில், நடிகர்கள் எஸ்.ஜே. சூர்யா, அர்ஜுன் அசோகன் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடிப்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

A new poster for the film An Ordinary Man has been released to mark actor Yogi Babu's birthday.

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