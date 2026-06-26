ரவி மோகனின் கராத்தே பாபு வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிப்பு!

நடிகர் ரவி மோகனின் கராத்தே பாபு திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதி போஸ்டரை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
டாடா திரைப்பட இயக்குநர் கணேஷ் கே பாபு இயக்கத்தில் நடிகர் ரவி மோகன் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “கராத்தே பாபு”. அரசியல் கதைக்களத்துடன் உருவாகியுள்ள இப்படத்தை ஸ்கிரீன் சீன் மீடியா என்டர்டெயின்மென்ட் நிறுவனம் தயாரித்துள்ளது.
சாம் சி.எஸ். இசையமைத்துள்ள படத்தின் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே வரவேற்பை பெற்றது.
இப்படத்தில், நடிகர் ரவி மோகன் முதல்முறையாக அரசியல்வாதி கதாபாத்திரத்தில் நடித்திருப்பதும் வரவேற்பை பெற்றது.
இந்தப் படத்தில், நடிகர்கள் நாசர், கே.எஸ். ரவிக்குமார், காளி வெங்கட், பிரதீப் ஆண்டனி, டாவ்டி எஸ். ஜிவால், வி.டி.வி. கணேஷ் உள்ளிட்டோர் முக்கிய கதாபாத்திரங்களில் நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், கராத்தே பாபு திரைப்படத்தின் வெளியீட்டுத் தேதியை வெளியிட்டு, தயாரிப்பு நிறுவனம் போஸ்டர் வெளியிட்டுளது. இதன்படி, வருகிற ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி படம் வெளியாகும் என்றும் தயாரிப்பு நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது.
Summary
The film crew has released the poster announcing the release date of actor Ravi Mohan's movie Karate Babu.
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