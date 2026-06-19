ஹார்ட்டின் பட டிரைலர்!

சனந்த் நாயகனாக நடிக்கும் 'ஹார்ட்டின்' திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியானது.
அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இயக்கத்தில் சனந்த் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் 'ஹார்ட்டின்'. நாயகியாக மடோனா செபாஸ்டியன், இமையா ஆகியோர் நடித்துள்ளனர்.
படம் வரும் ஜூன் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது.
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