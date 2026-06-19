சனந்த் நடிக்கும் ஹார்ட்டின் பட டிரைலர் வெளியீடு!

நடிகர் சனந்த் நாயகனாக நடிக்கும் “ஹார்ட்டின்” திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
ஜில் ஜங் ஜக், பேட்டை, மகான் ஆகிய படங்களில் முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடித்ததன் மூலம் பிரபலமாக அறியப்படுபவர் நடிகர் சனந்த். இயக்குநர் கார்த்திக் சுப்புராஜ் இயக்கத்தில் வெளியான மெர்குரி படத்தில் சனந்த் நாயகனாக நடித்திருந்தார்.
அறிமுக இயக்குநர் கிஷோர் குமார் இயக்கத்தில் நடிகர் சனந்த் நாயகனாக நடித்துள்ள புதிய படம் “ஹார்ட்டின்”. நடிகைகள் மடோனா செபாஸ்டியன், இமையா ஆகியோர் இப்படத்தில் நாயகிகளாக நடித்துள்ளனர்.
இந்த நிலையில், முக்கோண காதல் கதையாக உருவாகியுள்ள “ஹார்ட்டின்” படத்தின் டிரைலரை படக்குழுவினர் இன்று (ஜூன் 19) வெளியிட்டுள்ளனர்.
ஏற்கெனவே, கடந்த சில நாள்களுக்கு முன்பு இசையமைப்பாளர் ராஜேஷ் முருகேசன் இசையமைத்துள்ள இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் மற்றும் டீசர் வெளியாகி ரசிகர்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றது.
டிரிடெண்ட் ஆர்ட்ஸ் தயாரிப்பில் உருவாகியுள்ள ஹார்ட்டின் படம் வரும் ஜூன் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The trailer for the film "Heartin," starring actor Sananth as the lead, has been released.
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