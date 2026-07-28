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பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் வெளியாகும் ராமாயணா படத்தின் டிரைலர்!

நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், யஷ் நடித்துள்ள ராமாயணா படத்தின் டிரைலர் தேதி, நேரம் குறித்து...

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ராமாயணா படத்தின் காட்சி. - படம்: எக்ஸ் / தி வேர்ல்டு ஆஃப் ராமாயணா.

Updated On :28 ஜூலை 2026, 9:25 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், யஷ் நடித்துள்ள ராமாயணா முதல் பாகத்தின் டிரைலர் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. பிரம்ம முகூர்த்தத்தில் அதிகாலை 4.15 மணிக்கு வெளியாகுமென அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இயக்குநர் நித்திஷ் திவாரி இயக்கத்தில் நடிகர்கள் ரன்பீர் கபூர், சாய் பல்லவி, யஷ் நடிப்பில் ராமாயணம் உருவாகி வருகிறது. இரண்டு பாகமாக உருவாகும் படத்தின் முதல் பாகத்திற்கான படப்பிடிப்பு நிறைவடைந்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

இந்தப் படத்தில் ராமனாக ரன்பீர் கபூர், சீதாவாக சாய் பல்லவி, ராணவனாக யஷ் நடித்து வருகின்றனர். இந்தப் படத்தில் அனுமனாக நடித்திருப்பவர் மிகவும் கவனம் ஈர்ப்பார் என படக்குழு கூறியிருந்தது.

இந்தப் படத்தின் கிளிம்ஸ் விடியோவில் மிகப் பிரம்மாண்டமான விஎஃப்எக்ஸ் வேலைப்பாடுகள், கம்பீரமான ரன்பீர் தோற்றம், பின்னணி இசை என அனைத்தும் வியப்பில் ஆழ்த்தியுள்ளதால் மிகப்பெரிய எதிர்பார்ப்பு ராமாயணாவுக்கு உருவாகியுள்ளது.

சோனி பிக்சர்ஸ் ஸ்டூடியோஸ் வாங்கியிருப்பதால் இந்தப் படத்தின் டிரைலர் ஜூலை 24ல் வெளியாகவிருந்தது மற்றுமொரு நாளுக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது.

இந்த நிலையில், வரும் ஜூலை 30ஆம் தேதி அதிகாலை 4.15 மணிக்கு உலகம் முழுவதும் வெளியாகவிருக்கிறது என அதிகாரபூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Ramayana film Trailer date and time announcement

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