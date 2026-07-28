ஹுமா குரேஷியின் மகாராணி சீசன் 5 படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

நடிகை ஹுமா குரேஷி தனது பிறந்த நாளில் மகாராணி இணையத் தொடரின் சீசன் 5 படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.
பாலிவுட் நடிகை ஹுமா குரேஷி (40 வயது) தமிழில் காலா திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார். பின்னர் அஜித்தின் வலிமை படத்திலும் நடித்திருக்கிறார்.
கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்ஸிக் படத்திலும் ஹுமா குரேஷி நடித்துள்ளார். அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று சிறப்புப் போஸ்டரும் வெளியாகியுள்ளது.
மகாராணி என்ற இணையத் தொடரின் முதல் பாகம் 2021ல் வெளியானது. அதன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து 2022ல் சீசன் 2, 2024ல் சீசன் 3, 2025ல் சீசன் 4 வெளியாகி கவனம் பெற்றது.
தற்போது சீசன் 5 படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாக நடிகை ஹுமா குரேஷி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். குடும்பத் தலைவியாக இருக்கும் ராணி பாரதி (ஹுமா குரேஷி) எதிர்பாராத விதமாக பிகாரின் முதலமைச்சராக மாறுவார்.
தொடக்கத்தில் விருப்பமில்லாமல் இருக்கும் அவர் பின்னர் அரசியலில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் கதையாக அசாத்தியமான மாற்றங்கள் இந்தத் தொடரில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.
இந்தத் தொடரில் சோஹும் ஷா, அமித் சியால், வினீத் குமார், கனி குஸ்ருதி, இனாமுல்ஹக், அனுஜா சாத்தே மற்றும் ஸ்வேதா பாசு பிரசாத் நடித்துள்ளார்கள். இதனை சோனி லைவ் ஓடிடியில் பார்வையிடலாம்.
Rani Bharti is back! ð¥— Ashwani kumar (@BorntobeAshwani) July 28, 2026
On her Birthday #HumaQureshi has officially announced that #MaharaniSeason5 has gone on floors.
The acclaimed political drama is currently under production and will stream exclusively on @SonyLIV.
Read Here ðhttps://t.co/8YLkCPeEqN@humasqureshi pic.twitter.com/pNqkYoV4RR
Summary
Huma Qureshi begins shooting for 'Maharani' season five
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