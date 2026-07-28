Dinamani
நீட் போராட்ட வழக்கு ரத்து: பினராயி விஜயன் கடிதத்தை உள்துறை அமைச்சகத்துக்கு அனுப்பிய வி.டி. சதீசன்தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3 ஆம் இடம்: ஆளுநர் ஆர்லேகருக்கு தவெக கண்டனம்!ஜப்பானில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கையார் தடுத்தாலும் தாய்த் தமிழுக்கே முதலிடம்: தவெக டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.88 ஆக நிறைவு!ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சரிந்து நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் காப்பீடு நிராகரிப்பு? மத்திய அரசு சொல்லும் விளக்கம்மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா? தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: பிரியங்காஜப்பானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்புபோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் விடுதலை; காவல்துறை தாக்குதல் குறித்து விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்
/
செய்திகள்

ஹுமா குரேஷியின் மகாராணி சீசன் 5 படப்பிடிப்பு தொடக்கம்!

நடிகை ஹுமா குரேஷியின் மகாராணி சீசன் 5 படப்பிடிப்பு குறித்து...

News image

மகாராணி சீசன் 5 போஸ்டர். - படம்: எக்ஸ் / அஷ்வனி குமார்.

Updated On :28 ஜூலை 2026, 8:31 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை ஹுமா குரேஷி தனது பிறந்த நாளில் மகாராணி இணையத் தொடரின் சீசன் 5 படப்பிடிப்பு தொடங்கியதாக தனது இன்ஸ்டா பக்கத்தில் அறிவித்துள்ளார்.

பாலிவுட் நடிகை ஹுமா குரேஷி (40 வயது) தமிழில் காலா திரைப்படத்தில் அறிமுகமானார். பின்னர் அஜித்தின் வலிமை படத்திலும் நடித்திருக்கிறார்.

கீது மோகன்தாஸ் இயக்கத்தில் டாக்ஸிக் படத்திலும் ஹுமா குரேஷி நடித்துள்ளார். அவரது பிறந்த நாளை முன்னிட்டு இன்று சிறப்புப் போஸ்டரும் வெளியாகியுள்ளது.

மகாராணி என்ற இணையத் தொடரின் முதல் பாகம் 2021ல் வெளியானது. அதன் வெற்றியைத் தொடர்ந்து 2022ல் சீசன் 2, 2024ல் சீசன் 3, 2025ல் சீசன் 4 வெளியாகி கவனம் பெற்றது.

தற்போது சீசன் 5 படப்பிடிப்பு தொடங்கியுள்ளதாக நடிகை ஹுமா குரேஷி உறுதிப்படுத்தியுள்ளார். குடும்பத் தலைவியாக இருக்கும் ராணி பாரதி (ஹுமா குரேஷி) எதிர்பாராத விதமாக பிகாரின் முதலமைச்சராக மாறுவார்.

தொடக்கத்தில் விருப்பமில்லாமல் இருக்கும் அவர் பின்னர் அரசியலில் பெரும் புரட்சியை ஏற்படுத்தும் கதையாக அசாத்தியமான மாற்றங்கள் இந்தத் தொடரில் நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றன.

இந்தத் தொடரில் சோஹும் ஷா, அமித் சியால், வினீத் குமார், கனி குஸ்ருதி, இனாமுல்ஹக், அனுஜா சாத்தே மற்றும் ஸ்வேதா பாசு பிரசாத் நடித்துள்ளார்கள். இதனை சோனி லைவ் ஓடிடியில் பார்வையிடலாம்.

Summary

Huma Qureshi begins shooting for 'Maharani' season five

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

ஹூமா குரேஷி பிறந்த நாள்... டாக்ஸிக் சிறப்பு போஸ்டர்!

ஹூமா குரேஷி பிறந்த நாள்... டாக்ஸிக் சிறப்பு போஸ்டர்!

ஆக. 4-இல் டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் தொடா் தொடக்கம்!

ஆக. 4-இல் டிஎன்பிஎல் கிரிக்கெட் தொடா் தொடக்கம்!

சின்னதிரை: பிக்பாஸ் காமன் மேன்

சின்னதிரை: பிக்பாஸ் காமன் மேன்

குறுங்காடுகள் அமைக்க 1,000 மரக்கன்றுகள் நடவு

குறுங்காடுகள் அமைக்க 1,000 மரக்கன்றுகள் நடவு

விடியோக்கள்

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சீமானின் கனவு பலிக்குமா ? | Seeman | NTK | TVK | CM Vijay | DMK | ADMK | Naam tamilar katchi

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்