Dinamani
தமிழ்த்தாய் வாழ்த்துக்கு 3 ஆம் இடம்: ஆளுநர் ஆர்லேகருக்கு தவெக கண்டனம்!ஜப்பானில் 7.1 ரிக்டர் அளவில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம் - சுனாமி எச்சரிக்கையார் தடுத்தாலும் தாய்த் தமிழுக்கே முதலிடம்: தவெக டாலருக்கு நிகரான ரூபாயின் மதிப்பு 11 காசுகள் உயர்ந்து ரூ. 95.88 ஆக நிறைவு!ஏற்ற இறக்கங்களுக்கு மத்தியிலும் சரிந்து நிறைவடைந்த இந்திய பங்குச் சந்தை!இ20 பெட்ரோல் பயன்படுத்தினால் காப்பீடு நிராகரிப்பு? மத்திய அரசு சொல்லும் விளக்கம்மாணவர்கள் என்ன தீவிரவாதிகளா? தவறுக்கு மன்னிப்புக் கேட்க வேண்டும்: பிரியங்காஜப்பானில் சக்திவாய்ந்த நிலநடுக்கம்! சுனாமி எச்சரிக்கை விடுப்புபோராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவர்கள் விடுதலை; காவல்துறை தாக்குதல் குறித்து விசாரணை: உச்ச நீதிமன்றம்
/
செய்திகள்

மகன் துல்கர் சல்மான் பிறந்த நாளுக்கு செல்லப் பெயருடன் வாழ்த்திய மம்மூட்டி!

நடிகர் துல்கர் சல்மான் பிறந்த நாளுக்கு அவரது தந்தை மம்மூட்டியின் வாழ்த்து குறித்து...

News image

மம்மூட்டி உடன் துல்கர் சல்மான். - படம்: இன்ஸ்டா / துல்கர் சல்மான்.

Updated On :28 ஜூலை 2026, 7:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் துல்கர் சல்மான் பிறந்த நாளுக்கு அவரது தந்தையும் நடிகருமான மம்மூட்டியின் வாழ்த்து சமூக வலைதளத்தில் கவனம் பெற்றுள்ளது.

நடிகர் மம்மூட்டி - சுல்ஃபத் குட்டிக்கும் மகனாக துல்கர் சல்மான் 1983ல் கொச்சியில் பிறந்தார். இவர் தற்போது முன்னணி நடிகராக தென்னிந்தியாவில் முன்னேறியுள்ளார்.

நடிகர் மட்டுமில்லாமல் தயாரிப்பாளராகவும் துல்கர் சல்மான் அசத்தி வருகிறார். அவரது தயாரிப்பில் உருவான லோகா மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்றது. இதன் இரண்டாம் பாகமும் உருவாகி வருகிறது.

துல்கர் சல்மான் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு அவர் நடித்துள்ள இரண்டு படங்களில் இருந்தும் பாடல்கள் வெளியாகியுள்ளன. இயக்குநர் ரவி நெலகுதிதி இயக்கத்தில் உருவாகி வரும் ஸ்ரீ ஸ்ரீ என்ற படத்தில் இருந்து வானே வானே என்ற பாடல் வெளியானது.

இயக்குநர் பவன் சதினேனி இயக்கத்தில் ’ஆகாசம்லோ ஒக தாரா’ (வானத்தில் ஒரு நட்சத்திரம்) ஆகிய படங்களில் துல்கர் சல்மான் நடித்து வருகிறார். இதன் முதல் பாடலான மிட்டாய் மழை பாடல் வெளியாகியுள்ளது.

இந்த நிலையில், துல்கரின் தந்தையும் நடிகருமான மம்மூட்டி தனது சமூக வலைதள பக்கத்தில், “பிறந்த நாள் வாழ்த்துகள் சாலு” எனக் குறிப்பிட்டு புகைப்படத்தைப் பகிர்ந்துள்ளார். இந்தப் பெயரை வைத்தது அவரது அம்மா எனக் கூறப்படுகிறது.

சாலு என்ற செல்லப் பெயருக்கு என்ன பொருள் எனத் தெரியவில்லை. சமூக வலைதளத்தில் பலரும் இந்தப் பெயருக்கான காரணத்தைக் கேட்டு வருகிறார்கள்.

Summary

Happy Birthday Chaalu, Mammootty wishes his son Dulquer Salmaan

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

மிட்டாய் மழை... துல்கரின் ஏஓடி திரைப்பட முதல் பாடல்!

மிட்டாய் மழை... துல்கரின் ஏஓடி திரைப்பட முதல் பாடல்!

வானே... துல்கர் சல்மானின் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முதல் பாடல் வெளியீடு!

வானே... துல்கர் சல்மானின் ஸ்ரீ ஸ்ரீ முதல் பாடல் வெளியீடு!

துல்கர் சல்மானின் ஐயம் கேம் படத்தின் டிரைலர்!

துல்கர் சல்மானின் ஐயம் கேம் படத்தின் டிரைலர்!

துல்கர் சல்மான் - பூஜா ஹெக்டே படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

துல்கர் சல்மான் - பூஜா ஹெக்டே படத்தின் பெயர் அறிவிப்பு!

விடியோக்கள்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

சோழர்களின் வெற்றிக்கு வித்திட்ட வடபத்ர காளியம்மன்! | திருக்கோயில் வலம்

கண்ணதாசன் கவிஞரான கதை| Kannadasan 100 | UN Kannan interview | Kaviyarasu|கண்ணதாசன் நூற்றாண்டு | EP -2

கண்ணதாசன் கவிஞரான கதை| Kannadasan 100 | UN Kannan interview | Kaviyarasu|கண்ணதாசன் நூற்றாண்டு | EP -2