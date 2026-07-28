லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர் தேதி!

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்துள்ள டிசி படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர் குறித்த அறிவிப்பை படக்குழு அறிவித்துள்ளது.
இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் டிசி. இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷும் சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். மேலும், முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தியும் நடித்துள்ளார்.
சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். இந்தப் படத்தின் பாடல்கள் அடங்கிய ஆல்பம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.
இந்த நிலையில் படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர் வரும் ஜூலை 30 ஆம் தேதி வெளியாகும் என படக்குழு அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவித்துள்ளது.
மேலும், இந்தப் படம் வரும் ஆகஸ்ட் 7 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகவுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.
Ready for some action? #DC Release Trailer from July 30thð¥ #DC releasing worldwide August 7th@Dir_Lokesh @ArunMatheswaran @anirudhofficial #WamiqaGabbi @isanjkayy @mukesh_DOP @editor_prasanna @skannanartdir @PC_stunts @kabilanchelliah @kuchirayar73 @RIAZthebossâ¦ pic.twitter.com/A2LoJnh0yJ— Sun Pictures (@sunpictures) July 28, 2026
Summary
The film crew has announced the release trailer for the movie 'DC', featuring Lokesh Kanagaraj.
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