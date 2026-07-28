ஹூமா குரேஷி பிறந்த நாள்... டாக்ஸிக் சிறப்பு போஸ்டர்!

நடிகை ஹூமா குரேஷியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் சிறப்பு போஸ்டர் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் யஷ் நடித்த டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 26 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. கீது மோகன்தாஸ் இயக்கிய இப்படத்தில் ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் புதிய பாடலான தடுமாறுதே பாடலை அண்மையில் வெளியிட்டிருந்தனர். தமிழில் விக்னேஷ் சிவன் எழுதிய இப்பாடலின் விடியோவில் நடிகை நயன்தாரா புகைபிடிப்பது போன்ற காட்சியும் இடம்பெற்றிருந்தது.
இந்த நிலையில், நடிகை ஹூமா குரேஷியின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் புதிய சிறப்பு போஸ்டரை வெளியிட்டுள்ளனர்.
A special poster for the movie Toxic has been released to mark actress Huma Qureshi's birthday.
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