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புகைபிடிக்கும் நயன்தாரா... டாக்ஸிக் புதிய பாடல்!

டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் அடுத்த பாடல் வெளியீடு...

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நடிகர்கள் யஷ், நயன்தாரா

Updated On :21 ஜூலை 2026, 12:27 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் யஷ் நடிப்பில் உருவான டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் புதிய பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நடிகர் யஷ் நடித்த டாக்ஸிக் திரைப்படம் எப்போதும் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். டீசர் அளித்த பிரம்மாண்டம் வியப்பில் ஆழ்த்தியதால் எப்படி உருவாகியிருக்கும் என்பதில் பெரிய ஆர்வமும் சமூக வலைதளங்களில் உள்ளது. கீது மோகன்தாஸ் இயக்கிய இப்படத்தில் ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளி வைக்கப்பட்டு ஜூன் 4 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இப்படம் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இப்படத்தின் புதிய பாடலான தடுமாறுதே பாடலை வெளியிட்டுள்ளனர். மற்ற மொழிகளிலும் வேறு பெயர்களில் வெளியாகியுள்ளது. தமிழில் விக்னேஷ் சிவன் எழுதிய இப்பாடலை சித்தார்த் பஸ்ரூர் பாடியுள்ளார். இப்பாடலின் விடியோவில் நடிகை நயன்தாரா புகைபிடிப்பது போன்ற காட்சியும் இடம்பெற்றுள்ளது.

A new song from the movie Toxic, starring actor Yash, has been released.

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