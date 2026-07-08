டாக்ஸிக் படத்தின் தபாஹி பாடல் வெளியீடு!

யஷ் நடித்துள்ள டாக்ஸிக் படத்தின் தபாஹி பாடல் வெளியானது.
நடிகர் யஷ் நடித்த டாக்ஸிக் திரைப்படம் ஆகஸ்ட் 26 அன்று வெளியாகின்றது. இப்படத்தின் டீசர் திரையுலகில் மிகப்பெரிய வியப்பை ஏற்படுத்திய நிலையில் படத்தின் மீதான எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
கீது மோகன்தாஸ் இயக்கிய இப்படத்தில் ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர். விஷால் மிஸ்ரா இசையமைத்துள்ளார்.
கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாகவிருந்த இப்படம் சில காரணங்களால் தள்ளி வைக்கப்பட்டு ஜூன் 4 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டது. மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டு தற்போது ஆகஸ்ட் 28 வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
’லேடீஸ் அண்ட் லேடீஸ்’ எனப் பெயரிட்ட நாயகிகளின் அறிமுக விடியோ சில நாள்களுக்கு முன் வெளியானது. இதில், நடிகைகள் நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த், ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா ஆகியோர் இடம்பெற்றிருந்தனர்.
அந்த விடியோ சமூக வலைதளங்களில் பெரியளவில் வைரலானதைத் தொடர்ந்து தற்போது ‘தபாஹி’ என்ற பாடலை படக்குழு வெளியிட்டுள்ளது.
யஷ் - கியாரா அத்வானி இடம்பெற்றுள்ள இப்பாடலை தமிழில் விக்னேஷ் சிவன் எழுதியுள்ளார்.
தமிழ், தெலுங்கு, மலையாளம், ஹிந்தி, கன்னடம் என 5 மொழிகளில் இப்படம் வெளியாகின்றது.
Summary
Tabahi song from the movie Toxic, starring Yash, has been released.
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