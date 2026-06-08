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இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ் பிறந்த நாள்... டாக்ஸிக் சிறப்பு விடியோ வெளியீடு!

டாக்ஸிக் சிறப்பு மேக்கிங் விடியோ...

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இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸ்

Updated On :8 ஜூன் 2026, 11:36 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு டாக்ஸிக் படக்குழு பிடிஎஸ் விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நடிகர் யஷ் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம் டாக்ஸிக். இப்படத்தை கீதா மோகன்தாஸ் இயக்க, அவரது கணவர் ராஜீவ் மேனன் ஒளிப்பதிவில் ரவி பஸ்ரூர் இசையமைத்து வருகிறார். ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளி வைக்கப்பட்டு ஜூன் 4 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்டுள்ளது.

காரணம், மீண்டும் சில காட்சிகளை எடுக்க படக்குழு திட்டமிட்டுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. இது, நேரடியாக ஆங்கிலத்திலும் வெளியாகவுள்ளதால், வணிக ரீதியாகவும் பெரிய வெற்றியைப் பெறலாம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், இயக்குநர் கீது மோகன்தாஸின் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு தயாரிப்பு நிறுவனம் அவருக்கான சிறப்பு படப்பிடிப்பு விடியோவை வெளியிட்டுள்ளது. காட்சிகளை எடுக்க எடுக்க வேண்டும் என படக்குழுவுக்கு கீது விளக்கும் காட்சிகள் ரசிகர்களிடம் கவனம் பெற்றுள்ளது.

director Geetu Mohandas's birthday, the Toxic film crew has released a behind-the-scenes video.

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