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கருப்பு திரைப்பட ஓடிடி வெளியீடு எப்போது?

கருப்பு திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக அமேசான் பிரைம் தளம் பதிவிட்டுள்ளது.

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சூர்யா

Updated On :7 ஜூன் 2026, 8:40 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

கருப்பு திரைப்படத்தின் ஓடிடி வெளியீடு தொடர்பாக அமேசான் பிரைம் தளம் பதிவிட்டுள்ளது.

ஆர்.ஜே. பாலாஜி இயக்கத்தில், சூர்யா மற்றும் த்ரிஷா நடிப்பில் உருவான கருப்பு திரைப்படம் கடந்த மே 15 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியானது.  சாய் அபயங்கர் இசையமைத்திருக்கும் இப்படத்தை ட்ரீம் வாரியர்ஸ் பிக்சர்ஸ் தயாரித்துள்ளது.

படம் வெளியாகி மிகப்பெரிய வெற்றியைப் பெற்ற நிலையில் ரூ. 300 கோடிக்கும் மேல் வசூலித்து சாதனை படைத்துள்ளது. சூர்யாவின் படங்களில் இந்தப் படமே அதிக வசூல் செய்துள்ளது.

படம் வெளியாகி 3 வாரங்களைக் கடந்தும் திரையரங்குகளில் திரையரங்குகளில் பார்வையாளர்கள் கூட்டம் குறையாமல் வெற்றிகரமாக ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது.

இந்த நிலையில், படத்தின் ஓடிடி வெளீயிடு தொடர்பாக படத்தை வாங்கியுள்ள அமேசான் பிரைம் தளம் பதிவு வெளியிட்டுள்ளது.

இதன்படி, கருப்பு திரைப்படம் ஜூன் 19 அன்று பிரைம் தளத்தில் வெளியாகும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. திரையரங்குகளில் நல்ல முறையில் ஓடிக்கொண்டிருப்பதால் படத்தின் ஓடிடி வெளியீட்டைத் தள்ளி வைக்குமாறு ரசிகர்கள் கோரிக்கை வைத்து வருகின்றனர்.

Summary

Amazon Prime has posted an update regarding the OTT release of the movie Karuppu

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