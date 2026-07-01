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லேடீஸ் அண்ட் லேடீஸ்... டாக்ஸிக் நாயகிகள் அறிமுக விடியோ!

டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் புதிய விடியோ...

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நடிகைகள் கியாரா அத்வானி, நயன்தாரா, ருக்மணி வசந்த்

Updated On :1 ஜூலை 2026, 12:17 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகர் யஷ்ஷின் டாக்ஸிக் திரைப்படத்திற்கான நாயகிகளின் அறிமுக விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர்.

நடிகர் யஷ் நடித்த டாக்ஸிக் திரைப்படம் எப்போதும் வெளியாகும் என ரசிகர்கள் காத்திருக்கின்றனர். டீசர் அளித்த பிரம்மாண்டம் வியப்பில் ஆழ்த்தியதால் எப்படி உருவாகியிருக்கும் என்பதில் பெரிய ஆர்வமும் சமூக வலைதளங்களில் உள்ளது. கீது மோகன்தாஸ் இயக்கிய இப்படத்தில் ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.

இப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளி வைக்கப்பட்டு ஜூன் 4 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இப்படம் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், லேடீஸ் அண்ட் லேடீஸ் எனப் பெயரிட்ட நாயகிகளின் அறிமுக விடியோவை வெளியிட்டுள்ளனர். இதில், நடிகைகள் நயன் தாரா, கியாரா அத்வானி, ருக்மணி வசந்த், ஹூமா குரேஷி, தாரா சுதாரியா உள்ளிட்டோர் இடம்பெற்றுள்ளனர். அவர்களுக்கான காட்சிகள் ஆவலை அதிகரிக்கச் செய்துள்ளது.

The introduction video for the female leads of actor Yash's film Toxic has been released.

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