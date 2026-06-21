டாக்ஸிக் வெளியீட்டுத் தேதி!

நடிகர் யஷ்ஷின் டாக்ஸிக் திரைப்படத்திற்கான புதிய வெளியீட்டுத் தேதி அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
நடிகர் யஷ் நடிப்பில் உருவாகும் புதிய திரைப்படம் டாக்ஸிக். இப்படத்தை கீதா மோகன்தாஸ் இயக்க, அவரது கணவர் ராஜீவ் மேனன் ஒளிப்பதிவில் ரவி பஸ்ரூர் இசையமைத்து வருகிறார். ருக்மணி வசந்த், நயன்தாரா, கியாரா அத்வானி உள்ளிட்ட பலர் நடித்துள்ளனர்.
இப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் தள்ளி வைக்கப்பட்டு ஜூன் 4 அன்று திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டு மீண்டும் ஒத்திவைக்கப்பட்ட நிலையில், தற்போது இப்படம் ஆகஸ்ட் 28 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மிக அதிக பொருள்செலவில் எடுக்கப்பட்ட படமென்பதாலும் முதல்முறையாக பான் இந்திய திரைப்படத்தை பெண் இயக்குநர் இயக்கியிருக்கிறார் என்பதாலும் இப்படத்திற்குப் பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்கிறது.
toxic release date out now
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