டாக்ஸிக் வெளியீட்டில் மீண்டும் மாற்றம்!

நடிகர் யஷ்ஷின் டாக்ஸிக் திரைப்படத்தின் வெளியீட்டில் மீண்டும் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளது.
நடிகர் யாஷ் தனது 'டாக்ஸிக்: எ ஃபேரி டேல் ஃபார் க்ரோன்-அப்ஸ்' ( Toxic: A Fairy Tale for Grownups ) படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படத்தை கீதா மோகன்தாஸ் இயக்க, ரவி பஸ்ரூர் இசையமைத்துள்ளார். இப்படம் கடந்த மார்ச் மாதம் வெளியாக இருந்தது. ஆனால், சில காரணங்களால் ஜூன் 4 ஆம் தேதி திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என திடீரென அறிவிக்கப்பட்டது.
டீசர் ஏற்படுத்திய அதிர்வால் இப்படத்தின் வெளியீட்டுக்காக பலரும் காத்திருக்கின்றனர். நேரடியாக ஆங்கிலத்திலும் வெளியாகவுள்ளதால் வணிக ரீதியாகவும் பெரிய வெற்றியைப் பெறலாம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜூன் 4 வெளியீட்டிலிருந்து டாக்ஸிக் ஒத்திவைக்கப்படுவதாக அறிவிப்பு வெளியாகியுள்ளது. இப்படத்தின் தயாரிப்பு நிறுவனமான கேவிஎன் புரடக்ஷன்ஸ், விஜய்யின் ஜன நாயகன் படத்தையும் தயாரித்துள்ளனர். மே இறுதியில் ஜன நாயகனை வெளியிடுவதால் கூட டாக்ஸிக்கை ஒத்திவைத்திருக்கலாம் எனத் தெரிகிறது.
There has been another change in the release of actor Yash's film Toxic
தொடர்புடையது
பெத்தி வெளியீட்டில் மீண்டும் மாற்றம்!
டாக்ஸிக் ஆழமான உளவியல் அம்சங்கள் கொண்ட திரைப்படம்: யஷ்
மீண்டும் தள்ளிச்சென்ற எல்ஐகே?
டாக்ஸிக் வெளியீட்டில் மாற்றம்!
