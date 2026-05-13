ஜெயிலர் - 2 வெளியீட்டில் மாற்றம்?

ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் வெளியீட்டில் மாற்றம் ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் படப்பிடிப்பு முழுமையாக நிறைவடைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. 150 நாள்களுக்கும் மேல் கேரளம், சென்னை, ஹைதராபாத் உள்பட பல இடங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று முடிந்துள்ளது.
ரஜினியுடன் பல நட்சத்திர நடிகர்களும் இணைந்துள்ளதால் வணிக ரீதியாகவும் இப்படம் இந்தியளவில் கவனிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
இப்படம் இந்தாண்டு ஆகஸ்ட் மாத வெளியீடாகத் திரைக்கு வர இருந்த நிலையில், இறுதிக்கட்ட பணிகளுக்கு கூடுதல் அவகாசம் தேவைப்படுவதால் ஜெயிலர் - 2 படத்தை செப்டம்பர் வெளியீடாகத் திரைக்குக் கொண்டு வர தயாரிப்பு நிறுவனம் முடிவு செய்துள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இப்படத்தின் வெளியீட்டைத் தொடர்ந்து ரஜினி - கமல் படத்தின் பணிகள் துவங்கும் எனத் தெரிகிறது.
Reports indicate that there has been a change in the release of the film Jailer 2
