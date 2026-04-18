ஆச்சரியப்படுத்தும் ஜெயிலர் - 2 ஓடிடி உரிமத் தொகை!

ரஜினிகாந்த்தின் ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத் தொகை குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
இயக்குநர் நெல்சன் இயக்கிவரும் ஜெயிலர் - 2 படப்பிடிப்பு கேரளம், சென்னை, ஹைதராபாத் உள்பட பல இடங்களில் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று, தற்போது இறுதிக்கட்டத்தை எட்டியுள்ளது.
இதில், முக்கிய காட்சியொன்றில் ரஜினியுடன் நடிகர்கள் மோகன்லால், பவன் கல்யாண், சிவராஜ்குமார் ஆகியோர் நடிக்கவுள்ளதாக வெளியான தகவலால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.
இந்த நிலையில், ஜெயிலர் - 2 திரைப்படத்தின் ஓடிடி உரிமத்தை அமேசான் பிரைம் ஓடிடி நிறுவனம் ரூ. 160 கோடிக்குப் பெற்றுள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
மேலும், வணிக ரீதியாக மற்ற உரிமங்கள் வாயிலாகவும் முன்வெளியீட்டுக்கு முன்பே ஜெயிலர் - 2 ரூ. 300 கோடி வரை ஈட்டலாம் எனக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது. சன்பிக்சர்ஸ் தயாரிப்பு என்பதால் இந்தியளவில் பிரம்மாண்டமாக வெளியிடவும் முடிவு செய்துள்ளனராம்.
Information has emerged regarding the OTT rights value for Rajinikanth's Jailer 2.
