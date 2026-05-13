விவாகரத்தா? மௌனி ராய் பதில்!

நடிகை மௌனி ராய் விவாகரத்து செய்திகளுக்கு பதிலளிக்கும் வகையில் பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார்.
பாலிவுட் நடிகையான மௌனி ராய் கவர்ச்சியான புகைப்படங்களைச் சமூக வலைதளங்களில் தொடர்ந்து வெளியிடுவதால் எப்போதும் ரசிகர்களின் கவனத்திலேயே இருக்கிறார்.
இந்த நிலையில், மௌனி ராயும் அவரது கணவர் சுரஜ் நம்பியார் இருவரும் ஒருவரை ஒருவர் இன்ஸ்டாகிராமில் நட்பு நீக்கம் செய்ததுடன் திருமண புகைப்படங்களையும் நீக்கினர். இதனால், இருவரும் விவாகரத்து செய்யத் திட்டமிட்டுள்ளதாக செய்திகள் பரவின.
தற்போது, இதற்குப் பதிலளிக்கும் விதமாக மௌனி ராய் இன்ஸ்டாவில் பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், “அனைத்து செய்தி நிறுவனங்களுக்கும் ஒரு வேண்டுகோள். தவறான கதைகளைப் பரப்பாதீர்கள். தயவுசெய்து, எங்களுக்கான தனியுரிமையை (பிரைவசி) வழங்குங்கள்” எனக் கூறியுள்ளார்.
இதன் மூலம், விவாகரத்து வதந்திக்கு மௌனி ராய் முற்றுப்புள்ளி வைத்துள்ளார்.
Actress Mouni Roy has posted a response to the divorce rumors.
