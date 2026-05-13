இதெல்லாம் சினிமாவில் மட்டுமே சாத்தியம்... முதல்வர் விஜய்க்கு இயக்குநர் ஷங்கர் வாழ்த்து!

தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு இயக்குநர் ஷங்கர் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் ஷங்கர் தமிழக முதல்வராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெக தலைவர் விஜய்யை வைத்து நண்பன் திரைப்படத்தை இயக்கினார். அதன்பின், பெரிய பட்ஜெட் படமொன்றில் இருவரும் இணைவதாகக் கூறப்பட்டது. ஆனால், அப்படம் உருவாகவில்லை. ஷங்கர் இயக்கிய முதல்வன் திரைப்படத்தில் முதலில் அணுகப்பட்ட நடிகர் விஜய்தான். இருப்பினும், சில காரணங்களால் அவர் ஒப்பந்தமாகவில்லை.
தற்போது, திரைத்துறையிலிருந்து தமிழக முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள முதலமைச்சர் விஜய்க்கு பல இயக்குநர்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.
இந்த நிலையில், இயக்குநர் ஷங்கர் பதிவொன்றை வெளியிட்டுள்ளார். அதில், ”இதெல்லாம் சினிமாவில் மட்டுமே சாத்தியம் என்று கூறியதையெல்லாம் தகர்த்தெறிந்து, லட்சியமும் செயலும் ஒன்று சேர்ந்தால் எதுவும் சாத்தியம் என்று நிரூபித்துள்ளீர்கள். மாண்புமிகு முதலமைச்சர் விஜய்க்கு என்னுடைய மனமார்ந்த வாழ்த்துகள். மக்களின் விருப்பம் உண்மையாகியிருக்கிறது. மேலும், உயர முன்னேறிச் செல்லுங்கள் சகோதரரே” என வாழ்த்தியுள்ளார்.
Director Shankar has conveyed his wishes to Tamil Nadu Chief Minister Vijay.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
தொடர்புடையது
பாரதம் வியக்க நல்லாட்சி புரிக! முதல்வர் விஜய்யை வாழ்த்திய இயக்குநர் பாலா!
தமிழக முதல்வா் ஜோசப் விஜய்க்கு தில்லித் தமிழ்த் சங்கம் வாழ்த்து!
நடிகர் அல்ல... முதல்வர் விஜய்! திமுக தலைவர்களின் பதிவுகளுக்கு கடும் விமர்சனங்கள்!
புதிய அத்தியாயத்தின் தொடக்கம்! விஜய்க்கு கீர்த்தி சுரேஷ் வாழ்த்து!
விடியோக்கள்
"துரோகம்! அமைச்சரவை ஆசை!" EPS விமர்சனம்! | EPS | ADMK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரமா? பிரேமலதாவின் கேள்விக்கு பேரவையில் விஜய் பதில்! | TVK | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
குதிரை பேரம்! முகத்தை மூடி வந்தது யார்?” பேரவையில் பிரேமலதாவின் கேள்விகள்! | DMDK
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
புஷ்பா பட பாணியில் வந்து இறங்கிய SOFA..! | உதயநிதி கடும் விமர்சனம்!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு