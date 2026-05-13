பாரதம் வியக்க நல்லாட்சி புரிக! முதல்வர் விஜய்யை வாழ்த்திய இயக்குநர் பாலா!

தமிழக முதல்வர் விஜய்க்கு இயக்குநர் பாலா வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
இயக்குநர் பாலா தமிழக முதல்வராகத் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட தவெக தலைவர் விஜய்க்கு அறிக்கை மூலம் தன் வாழ்த்துகளைத் தெரிவித்துள்ளார்.
அவர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “உன் எதிரில் நிற்பவர்கள் சகோதரர்களே என்றாலும் போரிட்டு வென்று விடு” – பகவத் கீதை
”வெற்றிக்குப் பிறகும் வென்றெடுத்தவர்களையும் சகோதரர்களாகவே பார்த்து விடு! – அரசியல் கீதை
வெற்றியும் நிரந்தரமில்லை ...
தோல்வியும் நிரந்தரமில்லை ...
நிரந்தரம் என்பது மனித மனதில் மட்டும் தான் இருக்கிறது என்று அனைத்து சகோதரர்களையும் நேரில் சந்தித்து தமிழ்நாட்டே தெகும்படி நிகழ்த்திக் காட்டிவிட்டார்கள்,
மாண்புமிகு முதல்வர் அவர்களே!
பாதமே வியக்கும்படி நல்லாட்சி புரிய வாழ்த்துக்கள்!” எனக் கூறியுள்ளார்.
Director Bala has conveyed his wishes to Tamil Nadu Chief Minister Vijay.
