விவாகரத்துக் கோரி ஆன்லைனில் பதிவு செய்வது எப்படி?

மிக மகிழ்ச்சியோடு தொடங்கும் திருமண வாழ்வு எதிர்பார்த்தவகையில் பயணிக்காத போது, தம்பதிகள் தேர்வு செய்வது விவாகரத்தை.
திருமணம் தற்போது பதிவு செய்யப்படுவது கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது. அதுபோல விவாகரத்து என்றால் வெறுமனே பிரிந்து வாழ்வது என்றில்லாமல் அதனை சட்டப்பூர்வமாக்குகிறது.
விவாகரத்து பரஸ்பர சம்மதத்தின் மூலமாக பெறுவது, திருமண முறிவு மற்றும் தலாக் போன்று பல்வேறு வகைகளில் நடக்கிறது. விவாகரத்துக் கோரி விண்ணப்பிக்க ஆண் - பெண் இருவருக்கும் உரிமை உள்ளது. திருமண உறவில் இருந்து விலக விரும்பும் ஒருவர் விவாகரத்துக்கு விண்ணப்பிக்கலாம்.
விவாகரத்து வழக்குகளின் வகைகள் போலவே, அதனுடன் தொடர்புடைய சில வழக்குகளும் உள்ளன. அதாவது, • திருமணத்தை ரத்து செய்தல், பரஸ்பர விவாகரத்து, திருமண முறிவு, குலா அல்லது தலாக் நிறைவேற்றப்பட்டால் உரிமை கோருவதற்கான வழக்கு, ஜீவனாம்சம் கோரும் வழக்கு, குடும்ப வன்முறை நிகழ்ந்திருந்தால் அது குறித்து வழக்கு, தம்பதிக்கு குழந்தை இருந்தால் அதன் பொறுப்பு குறித்த வழக்கு ஆகியவை இதில் அடங்கும்.
துன்புறுத்தல், திருமணத்தை மீறிய உறவு, கொடூர குணம், குடும்பத்தை கவனிக்காமல் விடுதல், விருப்பம் இல்லாமல் திருமணம் செய்தல், தலாக் அறிவித்தல் போன்றவற்றால் விவாகரத்துகள் நேரிடுகின்றன.
