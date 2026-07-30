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லோகேஷ் கனகராஜ் நடித்த டிசி வெளியீட்டு டிரைலர்!

டிசி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர்........

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லோகேஷ் கனகராஜ், வாமிகா கபி

Updated On :30 ஜூலை 2026, 6:05 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நாயகனாக அறிமுகமாகும் டிசி திரைப்படத்தின் வெளியீட்டு டிரைலர் வெளியானது.

இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் லோகேஷ் கனகராஜ் கதாநாயகனாக நடித்துள்ள படம் டிசி. இதில், தேவதாஸ் என்கிற கதாபாத்திரத்தில் லோகேஷும் சந்திராவாக நடிகை வாமிகா கபியும் நடித்துள்ளனர். மேலும், முக்கிய கதாபாத்திரத்தில் நடிகை சஞ்சனா கிருஷ்ணமூர்த்தியும் நடித்துள்ளார்.

சன் பிக்சர்ஸ் நிறுவனம் தயாரித்துள்ள இந்தப் படத்துக்கு இசையமைப்பாளர் அனிருத் இசையமைத்துள்ளார். 15 பாடல்கள் அடங்கிய ஆல்பம் வெளியாகி ரசிகர்கள் மத்தியில் பெரும் வரவேற்பைப் பெற்றது.

இந்த நிலையில், ஆக. 7 ஆம் தேதி வெளியாகவுள்ளதைக் குறிப்பிட்ட வெளியீட்டு டிரைலரை பகிர்ந்துள்ளனர். அனிருத்தின் பின்னணி இசையில் அதிரடியான வன்முறைக் காட்சிகள் இடம்பெற்றுள்ளன.

The release trailer for the DC film marking director Lokesh Kanagaraj's debut as a lead actor has been released.

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