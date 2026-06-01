தங்கம் விலை இன்று(ஜூன் 1) குறைவு! எவ்வளவு தெரியுமா?

இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம் தொடர்பாக...

தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்

Updated On :1 ஜூன் 2026, 9:52 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 1) சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்துள்ளது.

மேற்காசிய போர்ப் பதற்றம், கச்சா எண்ணெய் மீதான முதலீடு அதிகரிப்பு உள்ளிட்ட சர்வதேச காரணங்களால் தங்கம் விலை ஏற்ற, இறக்கமாக இருந்து வருகிறது

அந்த வகையில், கடந்த மே 26-இல் சவரனுக்கு ரூ. 400 குறைந்து ரூ.1,17,840-க்கும், மே 27-இல் சவரனுக்கு ரூ. 640 குறைந்து ரூ.1,17,200-க்கும் மே 28-இல் சவரனுக்கு ரூ.1,200 குறைந்து ரூ.1,16,000-க்கும் விற்பனையானது.

மே 29-இல் சவரனுக்கு ரூ. 800 உயர்ந்தது. மே 30-இல் சவரனுக்கு ரூ. 240 அதிகரித்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,17,040-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டது.

இந்த நிலையில் சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை இன்று(ஜூன் 1) சவரனுக்கு ரூ. 1,040 குறைந்து ஒரு சவரன் ரூ. 1,16,000-க்கும் கிராமுக்கு ரூ. 130 குறைந்து ஒரு கிராம் ரூ. 14,500-க்கும் விற்பனையாகிறது

வெள்ளி விலையில் மாற்றமின்றி ஒரு கிராம் ரூ. 290-க்கும், ஒரு கிலோ ரூ. 2,90,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

In Chennai, the price of ornamental gold has decreased by Rs. 1,040 per sovereign today (June 1).

