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இந்தியா

நீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் இதுவுமா? நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம்

நீட் மறுதேர்வே துயரம், அதில் நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கப்பட்டிருப்பது கடுந்துயரமாக உள்ளது.

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நீட் தேர்வு மையம் - கோப்புப்படம் - file photo

Updated On :20 ஜூன் 2026, 11:40 am IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நீட் தேர்வு ரத்து செய்யப்பட்டு, 21ஆம் தேதி மறுதேர்வு நடைபெறவிருக்கும் நிலையில், நாக்பூர் மாணவருக்கு அபுதாபியில் தேர்வு மையம் ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டிருப்பது கடும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.

மணவரின் சமூக வலைத்தளப் பதிவால் பலரும் அதிர்ச்சி அடைந்துள்ளனர். இதற்கு காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் ராகுல் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார்.

இந்த விவகாரம் வெளிச்சத்துக்கு வந்த நிலையில் மாற்று ஏற்பாடு செய்வதாக தேசிய தேர்வு முகமை விளக்கம் கொடுத்துள்ளது. மாணவர் தேர்வெழுத அபுதாபி செல்லத் தேவையில்லை என்றும் குறிப்பிட்டுள்ளது.

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