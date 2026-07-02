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கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கிய ஒடிசி திரைப்படத்தின் இறுதி டிரைலர்!

ஓடிடி திரைப்படத்தின் நோலன் இறுதி டிரைலர்....

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கிறிஸ்டோஃபர் நோலன்

Updated On :2 ஜூலை 2026, 4:09 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் இயக்கிய ஓடிடி திரைப்படத்தின் புதிய டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர்.

உலகின் மிகச்சிறந்த இயக்குநராக கருதப்படும் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் தற்போது ஒடிசி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படம் ஜூலை 17 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.

பிரபல கவிஞர் ஹோமர் எழுதிய ஒடிசி என்கிற கவிதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி பெரிய கவனத்தைப் பெற்றுள்ளதால் வெளியீட்டில் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

ஐமேக்ஸ் திரைகளுக்கான முன்பதிவுகளும் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருவதால் பெரிய வணிகத்தைச் செய்யலாம் என்றே கணிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஒடிசியின் இறுதி டிரைலரை வெளியிட்டுள்ளனர். இது ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.

A new trailer for the Odyssey film directed by Christopher Nolan has been released.

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