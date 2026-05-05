கிறிஸ்டோஃபர் நோலனின் ஒடிசி டிரைலர்!

இயக்குநர் கிறிஸ்டோஃபர் நோலனின் ஒடிசி திரைப்படத்தின் டிரைலர் வெளியாகியுள்ளது.
உலகின் மிகச்சிறந்த இயக்குநராக கருதப்படும் கிறிஸ்டோஃபர் நோலன் தற்போது ஒடிசி என்கிற திரைப்படத்தை இயக்கி முடித்துள்ளார். இப்படம் ஜூலை 17 ஆம் தேதி திரைக்கு வருகிறது.
பிரபல கவிஞர் ஹோமர் எழுதிய ஒடிசி என்கிற கவிதையைத் தழுவி எடுக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தின் டிரைலரை இன்று வெளியிட்டுள்ளனர்.
ஒடிசி கவிதையைப் பிரதிபலிக்கும் விதத்தில் பிரம்மாண்டமான ஒளிப்பதிவு காட்சிகள், போருக்குப் பின் நாடு திரும்பும் மன்னனின் ஏக்கமென காட்சிகள் எதிர்பார்ப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளன.
ஒடிசி திரைப்படம் ஐமேக்ஸ் கேமராக்களிலேயே எடுக்கப்பட்டதால் இதன் ஐமேக்ஸ் வெளியீட்டைக் காண பலரும் ஆர்வமாக உள்ளனர். தமிழிலும் வெளியாகிறது.
The trailer for director Christopher Nolan's Odyssey has been released.
